Serie A da record | stadi pieno e spettatori in crescita Il Milan comanda la classifica speciale
La Serie A si conferma protagonista di una stagione da record, con stadi sempre più pieni e un pubblico in costante crescita. La passione dei tifosi si traduce in numeri sorprendenti, facendo della massima serie italiana uno degli spettacoli più seguiti e amati. Scopri la classifica speciale degli stadi con la media spettatori più alta e il ruolo di capolista del Milan.
La Serie A continua ad attrarre tantissimi tifosi, ma chi ha la media spettatori più alta? Ecco la classifica speciale, con il Milan in. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Record storico su DAZN: Milan–Roma (2,4 mln) fa esplodere la Serie A Enilive con oltre 7,6 milioni
Serie A Inter-Milan vola oltre 2 milioni di spettatori su DAZN e segna record stagionale
Serie A, ascolti record su Dazn: la terza giornata è la più vista di sempre
DAZN, numeri da record per la 14ª giornata di Serie A Vai su X
"A soli 17 anni, Dastan Satpaev ha già frantumato una serie di record. Ma non è solo per questo che gli esperti prevedono una carriera promettente per l'attaccante. Anche perché il prossimo passo e già scritto e lo porterà al Chelsea nell'estate del 2026" Leggi - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, stadi sempre più pieni: numeri in crescita, Juventus quasi al 100% di riempimento - Praticamente ogni posto è occupato, a conferma del fortissimo legame tra i bianconeri e il proprio ... Secondo it.blastingnews.com
