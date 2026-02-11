Un'operazione di polizia ha sconvolto questa mattina Tumbler Ridge, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in una scuola secondaria. Nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite prima che l’aggressore si togliesse la vita. La scena è ancora sotto shock, mentre i soccorritori cercano di gestire il caos e le autorità indagano sui motivi di questa strage.

Strage a Tumbler Ridge, l'aggressore si toglie la vita. È di nove vittime e 27 feriti il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, ai piedi delle Montagne Rocciose. La tragedia si è consumata prima che il sospettato si togliesse la vita. Secondo quanto riportato dai media canadesi, l'autrice dell'attacco sarebbe una donna. Le forze dell'ordine hanno confermato di aver identificato l'aggressore, ma non hanno diffuso dettagli sull'identità. L'allarme e il lockdown dell'istituto. L'allerta per la presenza di un "active shooter" è scattata nel primo pomeriggio, facendo attivare immediatamente il lockdown della scuola.

© Dayitalianews.com - Sparatoria in una scuola in Canada: nove morti e 27 feriti

