Sparatoria in una scuola in Canada | nove morti e 27 feriti

Da dayitalianews.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione di polizia ha sconvolto questa mattina Tumbler Ridge, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in una scuola secondaria. Nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite prima che l’aggressore si togliesse la vita. La scena è ancora sotto shock, mentre i soccorritori cercano di gestire il caos e le autorità indagano sui motivi di questa strage.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Strage a Tumbler Ridge, l’aggressore si toglie la vita. È di nove vittime e 27 feriti il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, ai piedi delle Montagne Rocciose. La tragedia si è consumata prima che il sospettato si togliesse la vita. Secondo quanto riportato dai media canadesi, l’autrice dell’attacco sarebbe una donna. Le forze dell’ordine hanno confermato di aver identificato l’aggressore, ma non hanno diffuso dettagli sull’identità. L’allarme e il lockdown dell’istituto. L’allerta per la presenza di un “active shooter” è scattata nel primo pomeriggio, facendo attivare immediatamente il lockdown della scuola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sparatoria in una scuola in canada nove morti e 27 feriti

© Dayitalianews.com - Sparatoria in una scuola in Canada: nove morti e 27 feriti

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Canada, sparatoria in una scuola: 9 morti e 27 feriti

Una strage si è consumata in una scuola canadese, dove nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite.

Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

News - Canada, sparatoria a scuola. 9 morti e 27 feriti. E adesso 11/2/2026

Video News - Canada, sparatoria a scuola. 9 morti e 27 feriti. E adesso? 11/2/2026

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Canada: sparatoria in una scuola, 9 morti e 27 feriti; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, una donna spara in una scuola poi si uccide: 10 vittime.

sparatoria in una scuolaCanada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

sparatoria in una scuolaCanada, sparatoria in una scuola: bilancio pesante di vittime e feriti. Trovato morto l’attentatoreL’emergenza è scattata nel primo pomeriggio di martedì in un istituto della Columbia Britannica. Le autorità non hanno diffuso dettagli sull’identità delle vittime. notizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.