Sostenibilità Terenghi Edison | Regolazione ben disegnata fattore abilitante per competitività

Il manager di Edison, Terenghi, sottolinea come una regolamentazione ben strutturata possa aiutare le aziende a essere più competitive. Secondo lui, se le regole sono chiare e ben disegnate, facilitano la transizione verso un sistema economico più sostenibile, senza creare ostacoli o confusione. È un modo per rendere più semplice il percorso verso la sostenibilità, garantendo che tutte le imprese possano adattarsi senza troppi problemi.

"Una regolazione ben disegnata può diventare un fattore abilitante per la competitività, favorendo una transizione ordinata e inclusiva dell'intero sistema economico". Così Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison, spiega all'Adnkronos come la normativa europea può agevolare il sistema imprenditoriale italiano sostenendone gli sforzi soprattutto in ambito Esg. "Le imprese oggi si muovono in un contesto caratterizzato da una profonda trasformazione economica, ambientale e sociale, in cui la sostenibilità non è più un tema accessorio ma un fattore strutturale di evoluzione dei modelli di produzione e consumo e, in ultima istanza, di competitività – premette -.

