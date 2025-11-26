Cuore mio Sossio Aruta finalmente l’amore | chi è la nuova fidanzata

Chi si ricorda davvero di Sossio Aruta? Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili e chiacchierati del trono over di Uomini e Donne, un personaggio capace di far discutere, emozionare e dividere il pubblico come pochi altri. In molti pensavano che la sua turbolenta partecipazione allo show di Maria De Filipp i si fosse conclusa con un lieto fine i nsieme a Ursula Bennardo, la donna che sembrava avergli cambiato la vita. I due avevano persino deciso di allargare la famiglia, un passo importante che lasciava immaginare un futuro stabile e condiviso. E invece, con il tempo, quella relazione si è sgretolata, lasciandosi dietro incomprensioni, distanze e un amore che non è riuscito a superare le difficoltà quotidiane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CUORE D’IRPINIA – TAPPA 01 | Vallesaccarda – Una serata piena di emozioni Una splendida prima tappa a Vallesaccarda, insieme alle comunità di Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Trevico, Scampitella e Vallata. Tanta part - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ursula Bennardo: “Hai preferito la libertà alla famiglia unita” - È da un po' che la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è giunta al capolinea. Da fanpage.it

Uomini e Donne, nuovo amore per Sossio Aruta? Lui svela: “É bella e finalmente napoletana come me!” - Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati tra i protagonisti più discussi di Uomini e Donne e dalla loro travagliata storia d’amore è nata la ... isaechia.it scrive

Uomini e Donne, Sossio Aruta attacca Ursula Bennardo: “Ha deciso tutto da sola”/ “Preferisce la libertà” - Nelle scorse ore la ex compagna di vita di Aruta è riapparsa sui social con una frase postata su Instagram che ... Scrive ilsussidiario.net