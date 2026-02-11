Sono la pecora nera della famiglia rifiuto e vado avanti | vince 200mila euro

La donna che si era presentata come la “pecora nera” della famiglia, rifiutando tutto e andando avanti per la sua strada, ha vinto 200mila euro. Aveva partecipato a sole cinque puntate del programma, ma l’organizzazione ha deciso di farla diventare protagonista. Ora si gode il premio e la sua rivincita pubblica.

Ha fatto la "pacchista" per solo cinque puntate, poi l'organizzazione del programma l'ha lanciata nel ruolo di protagonista. Nella puntata odierna 11 febbraio del noto programma televisivo Affari Tuoi in onda su Rai Uno e condotto da Stefano De Martino, Elena Gatto portacolori del Veneto, nata e.

