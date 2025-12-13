La pecora nera

L'articolo esplora il concetto di moralità, distinguendo tra il perseguimento del Bene e la fiducia nelle persone considerate buone. Attraverso l'esempio di una leader di «Black Lives Matter», analizza le sfumature delle azioni umane e le possibili insidie nel giudicare il carattere e le intenzioni degli altri.

Bisogna sempre perseguire il Bene. Ma diffidare delle persone buone. Una delle leader di «Black Lives Matter», ad esempio. Non serve qui fare il nome. Basta il cognome. T.S. Dickerson: 52 anni, donna, di colore, dell'Oklahoma, attivista del famoso movimento impegnato nella lotta contro il razzismo, nominata nel 2020 dal Time una delle 100 donne più influenti del secolo. Accusata di essersi appropriata di tre milioni di dollari su oltre 5,6 milioni di donazioni dal 2020, utilizzando i fondi per viaggi personali, shopping, auto e case l'amorevole sinistra no-profit- è stata incriminata per frode telematica e riciclaggio di denaro. Ilgiornale.it La pecora nera - La faccenda è grave ma non dobbiamo vedere tutto nero. msn.com

