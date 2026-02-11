Sole | ciclo 25 - Primo bilancio delle osservazioni a La Torre del Sole

Questa mattina, al complesso de La Torre del Sole, sono iniziati i primi bilanci delle osservazioni fatte durante il ciclo 25 dell’attività solare. Il centro, tra i principali in Italia per l’astronomia solare, ha accolto appassionati e ricercatori che hanno potuto analizzare da vicino le prime fasi del ciclo. La giornata è trascorsa tra test, fotografie e rilevazioni, mentre gli esperti si preparano a seguire da vicino le prossime settimane di attività.

La Torre del Sole è uno dei più importanti complessi divulgativi e didattici per la diffusione dell'astronomia a livello nazionale, specializzato, in modo particolare, per l'osservazione solare nelle varie lunghezze d'onda. Situato a Brembate di sotto (BG) è dotato anche di un planetario.

