Kolymbethra e Torre Salsa poi il centro storico | Agrigento entra nel racconto del Sole 24 Ore

Agrigento si svela attraverso i suoi tesori nascosti e il centro storico, offrendo un modo unico di scoprirla. Dal suggestivo sito di Kolymbethra alla maestosa Torre Salsa, il racconto del Sole 24 Ore invita a vivere la città in modo diverso, percependo le distanze come più brevi e lasciandosi catturare dalla sua atmosfera autentica e affascinante.

C'è un modo diverso di attraversare Agrigento quando la luce cambia e le distanze sembrano più brevi. Il Sole 24 Ore, in un reportage dedicato alla Sicilia d'inverno di Luca Bergamin, inserisce la Capitale italiana della cultura 2025 tra i luoghi da riscoprire nella stagione più quieta con tre.