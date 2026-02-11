Slovak court pauses legal change limiting cooperating witness testimony

La Corte costituzionale slovacca ha deciso di sospendere temporaneamente una modifica al codice penale. La legge avrebbe limitato le dichiarazioni dei testimoni che collaborano con i procuratori. La misura è stata bloccata in attesa di ulteriori valutazioni, lasciando in sospeso le nuove restrizioni in vigore.

The measure, among legal changes fast-tracked under Prime Minister Robert Fico, would require courts to reject testimony from cooperating witnesses who were charged in a case, if they had ever lied in any past testimony. The court said in a statement on Wednesday that it had halted the provision pending further review to avoid affecting a number of ongoing cases. The opposition said the change had been tailored to help Tibor Gaspar, deputy speaker of parliament from Fico's party Smer-SSD, in a pending criminal case which involves a cooperating witness. Smer denies the aim is to shield Gaspar, a former police chief who faces charges of corruption and abuse of power.

