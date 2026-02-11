Slovak court pauses legal change limiting cooperating witness testimony

Da internazionale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte costituzionale slovacca ha deciso di sospendere temporaneamente una modifica al codice penale. La legge avrebbe limitato le dichiarazioni dei testimoni che collaborano con i procuratori. La misura è stata bloccata in attesa di ulteriori valutazioni, lasciando in sospeso le nuove restrizioni in vigore.

The measure, among legal changes fast-tracked under Prime Minister Robert Fico, would require courts to reject testimony from cooperating witnesses who were charged in a case, if they had ever lied in any past testimony. The court said in a statement on Wednesday that it had halted the provision pending further review to avoid affecting a number of ongoing cases. The opposition said the change had been tailored to help Tibor Gaspar, deputy speaker of parliament from Fico’s party Smer-SSD, in a pending criminal case which involves a cooperating witness. Smer denies the aim is to shield Gaspar, a former police chief who faces charges of corruption and abuse of power. 🔗 Leggi su Internazionale.it

slovak court pauses legal change limiting cooperating witness testimony

© Internazionale.it - Slovak court pauses legal change limiting cooperating witness testimony

Approfondimenti su Slovakia Court

Somalia, US relations hit new low as Washington pauses aid to government

Le relazioni tra Somalia e Stati Uniti attraversano una fase di tensione, con Washington che ha deciso di sospendere temporaneamente alcuni aiuti al governo somalo.

Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witness

Questa mattina, alle prime luci, un terremoto di magnitudo 5.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Slovakia Court

Slovak Court Pauses Legal Change Limiting Cooperating Witness TestimonyFeb 11 (Reuters) - The Slovak Constitutional Court ?paused ?an amendment to ?the criminal code that would limit testimony from ?witnesses who cooperate with prosecutors in criminal cases, after ... usnews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.