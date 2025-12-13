Traghetti per l' Istria e Lussino | si riparte a giugno tutto quello che c' è da sapere

Con l’arrivo dell’estate, riprendono i collegamenti via mare tra Trieste, l’Istria e Lussino, offrendo numerose possibilità di viaggio. I traghetti saranno operativi anche nel 2026, garantendo connessioni affidabili per i turisti e i residenti. Questa guida riassume tutto ciò che c’è da sapere per pianificare al meglio i propri spostamenti tra queste affascinanti destinazioni.

Tanti anche i friulani che approfitteranno dei traghetti da Trieste verso l'Istria e Lussinpiccolo, confermati anche per l'estate 2026. A dar notizia del rinnovo è la compagnia di navigazione trapanese, Liberty Lines, attraverso una nota diffusa agli organi di informazione. Il servizio sarà. Udinetoday.it Traghetti per l'Istria e Lussino: si riparte a giugno, tutto quello che c'è da sapere - La partenza del servizio è fissata il 25 giugno del 2026. udinetoday.it

