Garlasco nessun incidente probatorio sui pc | la gip ha respinto la richiesta

La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Nessuna nuova analisi sui dispositivi digitali, quindi, nel procedimento che riguarda il caso di Garlasco. La decisione chiude temporaneamente questa fase delle indagini, lasciando in piedi le prove già esaminate.

Ci sono novità circa il caso Garlasco. Nel corso della giornata di oggi - giovedì 29 gennaio - la gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Un duro "no" da incassare per la difesa di Andrea Sempio che aveva deciso di adottare questa strategia per individuare un possibile movente. Lo scopo dei legali di Andrea Sempio, infatti, era quello di ricercare un movente alternativo che scagionasse il loro assistito. Fra le tante ipotesi, quella che potesse esistere un video intimo girato fra Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

La gip di Garlasco ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Stasi, avanzata dalla difesa di Sempio.

