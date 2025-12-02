Il futuro del beauty si chiama bellezza metabolica e influenzerà il nostro modo di curarci anzitutto dall' interno

L a bellezza, o meglio la cosmesi, diventa sempre più innovativa: ora, sotto i riflettori, c’è la bellezza metabolica, un concetto che sta rivoluzionando l’approccio alla cura della pelle. «La bellezza metabolica osserva il corpo come un sistema integrato in cui ormoni, glucosio, infiammazione, microbiota, stress ossidativo, sonno e alimentazione lavorano insieme per determinare l’aspetto esteriore» spiega la dottoressa dottoressa Laura Mazzotta specialista in Igiene e Medicina preventiva, nutrizione clinica e medico estetico presso Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara. Ecco perché la skincare dovrebbe considerare medicina, nutrizione funzionale e dermatologia avanzata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il futuro del beauty si chiama bellezza metabolica e influenzerà il nostro modo di curarci, anzitutto, dall'interno

