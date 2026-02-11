Shevchenko | Euroderby? Prima di quelle partite una tensione speciale Ancelotti l’ha gestita alla grande

Nell’ultima puntata di 'Fenomeni' su Prime Video, l’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha ricordato gli Euroderby della stagione 2002-03. Dice che prima di quelle partite si sente sempre una tensione particolare, ma aggiunge che Ancelotti ha saputo gestirla al meglio. Shevchenko ha raccontato come i derby tra Milan e Inter sono sempre stati momenti intensi, con un’atmosfera che ti mette sotto pressione. Prima del fischio d’inizio, l’allenatore rossonero ha saputo mantenere la calma

La stagione 2002-03 è una di quelle che i tifosi del Milan ricordano con più piacere. In primis per la vittoria della Coppa Italia contro la Roma, ma soprattutto per il percorso del Diavolo in Champions League. Senza dimenticare le prime fasi, sono le ultime tre partite del cammino europeo che hanno fatto entrare quella stagione nel cuore di ogni tifoso del Milan. Dopo aver battuto l'Ajax nei quarti di finale, il Milan ha dovuto superare l'Inter prima di approdare in finale contro la Juventus, poi vinta ai rigori. I famosi 'Euroderby' del 2003 sono state due partite entrate nella storia del calcio italiano ed europeo, anche per l'atmosfera che si è vissuta vicino a quei giorni.

