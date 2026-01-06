Rare Beauty arriva da Ulta Beauty | il brand di Selena Gomez debutta in oltre 1.500 store negli Stati Uniti
Rare Beauty, il marchio di Selena Gomez, debutta da Ulta Beauty negli Stati Uniti, entrando in più di 1.500 store a partire dal 1° febbraio. Questa espansione rappresenta un passo importante nel percorso del brand, che mira a offrire prodotti di qualità e inclusivi. L’ingresso nei punti vendita Ulta consente a un pubblico più ampio di scoprire e provare le referenze di Rare Beauty, consolidando la sua presenza sul mercato.
È ufficiale: Rare Beauty sta per entrare in una nuova fase della sua storia. A partire dal 1° febbraio, il brand fondato da Selena Gomez sarà disponibile in oltre 1.500 punti vendita Ulta Beauty e online su ulta.com. Un’espansione importante, che segna un cambio di passo netto per uno dei marchi beauty più influenti degli ultimi anni. Dopo il debutto nel 2020 e una crescita costruita con calma (e molta intenzione), Rare Beauty passa dal culto alla capillarità. E lo fa senza snaturarsi. Rare Beauty entra in Ulta Beauty: perché questo lancio conta davvero nel beauty 2026. Rare Beauty non è solo un brand che “vende bene”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Si, Rare Beauty ha raggiunto i 2,7 miliardi di dollari: record per Selena Gomez
Leggi anche: Kate Somerville ha un Nuovo Capitolo: il brand è stato acquistato da Rare Beauty Brands
