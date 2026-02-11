Scuola Irene Manzi Pd | Sicurezza per decreto non funziona rischia di aumentare il disagio degli studenti

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata Irene Manzi critica il decreto sulla sicurezza nelle scuole. In un’intervista a Fanpage.it, Manzi dice che questa stretta rischia di aumentare il disagio degli studenti anziché risolvere i problemi. La responsabile Scuola del Pd avverte che rispondere alla violenza con altri provvedimenti può essere pericoloso e poco efficace.

In un'intervista a Fanpage.it la deputata Irene Manzi, responsabile Scuola del Pd, commenta la stretta emanata dal governo per contrastare la violenza giovanile: "È pericoloso dare ai ragazzi l’idea che alla violenza si debba rispondere con la violenza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Manzi

L’IA a scuola è davvero un bene? Un report spiega perché rischia di “spegnere” il cervello degli studenti

L’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole solleva questioni importanti sulla sua influenza sull’apprendimento.

Decreto sicurezza, Mauri (Pd): “Il governo inventa emergenza dove non c’è e ignora i problemi veri”

Dopo l’approvazione del decreto Sicurezza, il dibattito si scalda.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuola Manzi

Argomenti discussi: Irene Manzi (PD): Libri gratuiti, più mense e biblioteche scolastiche. Sull'educazione sessuale a scuola dice, serve educazione, non censura. Tre domande a ...; Malavasi-Manzi: lo psicologo a scuola non può essere solo un’app; Studenti ansiosi incontrano gli psicologi online 5 volte l’anno, critiche Pd: presenti a scuola farebbero molto di più, apriamo sportelli no app; Manzi: solidarietà a liceo Righi, raid vandalici sintomi clima pericoloso.

Irene Manzi (PD): Libri gratuiti, più mense e biblioteche scolastiche. Sull’educazione sessuale a scuola dice, serve educazione, non censura. Tre domande aIrene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, è intervenuta nel format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. L’intervista ha toccato tre ambiti cruciali: il caro libri, la povertà ed ... orizzontescuola.it

scuola irene manzi pdCarta Docente, il PD presenta nuova interrogazione: Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025/2026La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera la terza interrogazione sulla Carta del docente. orizzontescuola.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.