Scontro tra Valentina Nappi e Pillon su La7 | Come si fa a paragonare il gioco d’azzardo al porno? È antiscientifico Uno si può fare una se*a?

Questa mattina, si è acceso un acceso scontro tra Valentina Nappi e Simone Pillon durante la trasmissione Aria che Tira su La7. Il dibattito si è concentrato sulla tassazione del porno e sul rischio che i minori possano essere influenzati. Nappi ha criticato duramente Pillon, chiedendo come si possa paragonare il gioco d’azzardo al porno, definendo questa affermazione “antiscientifica”. La discussione è diventata tesa, con entrambi i relatori che hanno espresso opinioni contrapposte senza mezzi termini.

Acceso scontro all’ Aria che Tira, su La7, tra Valentina Nappi e Simone Pillon. Il tema del dibattito è la tassazione del porno e il porno come dipendenza per i minori. “Lo Stato può e ha tutto il diritto di incentivare o disincentivare con la leva fiscale le attività che ritiene utili o non utili per la società lo fa col tabacco o con il gioco d’azzardo, tassandoli perché ritiene che quelle attività siano da disincentivare”, esordisce l’ex senatore leghista che, dichiara all’inizio, cerca di fare un “ discorso laico “. “Bè perché fanno male”, ribatte subito il conduttore, David Parenzo. Seguito a ruota da Valentina Nappi, porno attrice ospite in studio, che infervorandosi sottolinea: “Come si fa a paragonare il gioco d’azzardo al porno? Alla rappresentazione della sessualità? È antiscientifico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Valentina Nappi e Pillon su La7: “Come si fa a paragonare il gioco d’azzardo al porno? È antiscientifico. Uno si può fare una se*a?” Approfondimenti su Valentina Nappi Pillon Tassare il porno come il gioco d’azzardo? Tv scontro tra Pillon e Nappi su dipendenze e tutela minori. Questa mattina su La7, Simone Pillon e Valentina Nappi si sono scontrati in diretta. Scontro il tv sul porno, il ‘duello’ tra Pillon e Valentina Nappi Questa sera in tv Simone Pillon e Valentina Nappi si sono affrontati in un confronto serrato sul tema del porno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Valentina Nappi Pillon Tassa etica, scontro cult tra Valentina Nappi e Pillon: Ma ti puoi fare una s*ga o no?Due visioni opposte quelle di Valentina Nappi, famosa attrice di film per adulti, e l'ex senatore Simone Pillon legato a doppio filo al mondo ... iltempo.it Valentina Nappi a Parma: "Tassa sul porno, la mia battaglia per il no" x.com Valentina Nappi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.