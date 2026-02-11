A Milano si apre un altro capitolo sulla disparità di genere nel campo della scienza. Nonostante i progressi, le donne continuano a incontrare ostacoli, fin dall'infanzia. I pregiudizi radicati penalizzano ancora le ragazze che desiderano intraprendere carriere nel settore scientifico, dalla scuola superiore alle università. La strada verso la parità rimane lunga, e le disparità si riflettono anche nel mondo del lavoro e delle opportunità.

Milano, 11 febbraio 2026 – Stereotipi e pregiudizi minano ancora il percorso delle donne, sin da bambine, sulla strada della scienza. Non siamo all’anno zero, grazie agli obiettivi sempre più ambiziosi posti dall’Europa e all’impegno di tante realtà, a partire dalle scuole e dalle Università, per incentivare le giovani studentesse ad avvicinarsi alle materie Stem (Science, technology, engineering e mathematics). Nella Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienz a, che ricorre oggi, i dati dicono che il cammino per ridurre i divari nelle materie Stem è iniziato, ma la strada è ancora lunga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scienza al maschile: dal banco alla cattedra, donne ancora penalizzate

