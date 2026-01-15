Nel 2026, la FAO dedica l'anno alle donne contadine, protagoniste essenziali dei sistemi agroalimentari. Nonostante rappresentino circa il 40% della forza lavoro globale nel settore, molte di loro continuano a incontrare ostacoli e discriminazioni. Questa attenzione mira a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne contadine e a promuovere politiche che favoriscano la parità di diritti e opportunità nel settore agricolo.

N el 2021 i sistemi agroalimentari impiegavano il 40 per cento delle donne a livello globale, quasi la stessa percentuale degli uomini. Eppure sono incredibilmente diverse le condizioni del loro lavoro, rispetto a quello dei colleghi maschi: un lavoro regolato da contratti informali, part-time, sottopagati, ad alta intensità di manodopera e altamente vulnerabili. I redditi femminili sono poi i più colpiti dal caldo estremo e, a monte, da un accesso diseguale a terra, risorse e decisioni. Per questo la Fao ha dedicato alle donne contadine il 2026: per mettere finalmente al centro la parità di genere nel settore agricolo e promuovere la leadership e l’emancipazione femminile nei sistemi agroalimentari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Fao dedica il 2026 alle donne contadine, pilastri del sistema eppure ancora penalizzate

Leggi anche: La presentazione del calendario 2026 della Dia: la dedica alle donne della legalità

Leggi anche: La Cgil: "Donne ancora penalizzate. Stipendi più bassi degli uomini e meno ruoli apicali"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Fao dedica il 2026 alle donne contadine, pilastro sottovalutato del settore agroalimentare; La Fao proclama il 2026 Anno internazionale dei pascoli e pastori.

La Fao dedica il 2026 alle donne contadine, pilastro sottovalutato del settore agroalimentare - Il 2026 è stato proclamato Anno Internazionale della Donna contadina dalla Fao, per favorire azioni globali per la parità di genere e l'emancipazione femminile nei sistemi agroalimentari. lifegate.it

Sai che il 2026 è l’Anno delle Donne in Agricoltura? La tua sicurezza alimentare dipende dal loro lavoro (invisibile) - La FAO ha dichiarato il 2026 Anno Internazionale della Donna Agricoltrice, allo scopo di colmare il divario tra uomini e donne nel settore. greenme.it