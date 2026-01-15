La Fao dedica il 2026 alle donne contadine pilastri del sistema eppure ancora penalizzate
Nel 2026, la FAO dedica l'anno alle donne contadine, protagoniste essenziali dei sistemi agroalimentari. Nonostante rappresentino circa il 40% della forza lavoro globale nel settore, molte di loro continuano a incontrare ostacoli e discriminazioni. Questa attenzione mira a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne contadine e a promuovere politiche che favoriscano la parità di diritti e opportunità nel settore agricolo.
N el 2021 i sistemi agroalimentari impiegavano il 40 per cento delle donne a livello globale, quasi la stessa percentuale degli uomini. Eppure sono incredibilmente diverse le condizioni del loro lavoro, rispetto a quello dei colleghi maschi: un lavoro regolato da contratti informali, part-time, sottopagati, ad alta intensità di manodopera e altamente vulnerabili. I redditi femminili sono poi i più colpiti dal caldo estremo e, a monte, da un accesso diseguale a terra, risorse e decisioni. Per questo la Fao ha dedicato alle donne contadine il 2026: per mettere finalmente al centro la parità di genere nel settore agricolo e promuovere la leadership e l’emancipazione femminile nei sistemi agroalimentari. 🔗 Leggi su Iodonna.it
