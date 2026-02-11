Le scioline al fluoro nuova frontiera del doping | escluse due fondiste

Due fondiste sudcoreane sono state escluse dalle gare di sci di fondo dopo che sui loro sci è stata trovata una sostanza al fluoro, vietata dalla stagione 202324. Han Dasom e Lee Eui-jin erano tra le favorite, ma le autorità hanno deciso di squalificarle subito, segnando un nuovo fronte nel contrasto al doping.

Squalificate per un unguento simile a dentifricio: la sostanza che causa l'addio immediato all'Olimpiade di due fondiste sudcoreane, Han Dasom e Lee Eui-jin, è il fluoro, proibito dal protocollo a partire dalla stagione 202324. Colpisce però che la nuova frontiera del Cio sia il doping da materiale, perché il fluoro non è stato rilevato nei corpi delle atlete ma sugli attrezzi del mestiere: gli sci. In particolare dentro alle scioline che i tecnici avevano preparato per le gare di Lago di Tesero. E così è scattata l'esclusione immediata da Milano Cortina per due concorrenti che non avrebbero comunque mai lottato per un podio.

