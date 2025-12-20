Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone | due morti Andrea Lombardi aveva 18 anni I mezzi contro il muro di una casa

Incidente stradale mortale nella notte tra Ceccano e Frosinone, in via Colle Leo. In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Leggo.it

