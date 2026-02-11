Sbarazzo invernale a Rapallo | tre giorni di shopping a prezzi ribassati

A Rapallo torna lo Sbarazzo invernale. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, i negozi del centro città aprono le vetrine per tre giorni di offerte e sconti. I commercianti mettono in vendita i loro prodotti fuori dai negozi, attirando clienti in cerca di affari. È un’occasione per fare acquisti a prezzi ridotti e rinnovare il guardaroba o la casa prima della fine dell’inverno. L’evento è organizzato dal Comune e dalle associazioni di categoria, e ogni anno richiama molti visitatori.

