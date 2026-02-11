Savignone a festa | Carnevale 2026 con carri pentolaccia e prelibatezze locali in Piazza Italo Ghelfi

Savignone si prepara a festeggiare il Carnevale 2026 con una grande giornata di allegria. Domenica 15 febbraio, in piazza Italo Ghelfi, carri allegorici sfileranno tra le strade, mentre bambini e adulti potranno divertirsi con la pentolaccia e assaggiare le specialità locali. La festa promette un pomeriggio di spensieratezza per tutti, con tanti momenti di svago e buon cibo.

Savignone si prepara a celebrare il Carnevale con una grande festa in Piazza Italo Ghelfi domenica 15 febbraio 2026, offrendo un pomeriggio di allegria con carri allegorici, la tradizionale pentolaccia e una ricca offerta gastronomica per tutte le età. L’evento, organizzato con la partecipazione dell’Oratorio di Savignone, promette animazione e divertimento per i più piccoli. La cittadina, situata nel cuore del levante ligure, si appresta a vivere una giornata all’insegna del colore e del divertimento. Il Carnevale, una delle feste più antiche e sentite del calendario, rappresenta un momento di aggregazione sociale e di svago per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Savignone Carnevale

Ultime notizie su Savignone Carnevale

