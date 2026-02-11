Saronno 22enne denunciato per spaccio | base operativa in un B&B di Como

La Polizia di Stato di Como ha denunciato un ragazzo di 22 anni di Saronno per spaccio di droga. Gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva allestito una base operativa in un B&B della zona, dove gestiva l’attività illecita. La vicenda si è svolta negli ultimi giorni e ora il giovane rischia una denuncia penale.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di Como Approfondimenti su Saronno Como Affitta un B&B per un mese e lo trasforma in un covo di spaccio a Como, denunciato insieme al proprietario Questa mattina la polizia ha messo fine a un’attività di spaccio in un B&B di Como. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Saronno Como Argomenti discussi: Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di Como; Il b&b di Como trasformato in base dello spaccio, 22enne denunciato dalla polizia; Da Saronno a Como per spacciare in un B&B: nei guai un 22enne varesino scoperto grazie a YouPol; Via Milano, trasforma il B&B in una base per spacciare droga. Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di ComoUn giovane di 22 anni residente a Saronno è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo aveva preso ... ilnotiziario.net Il b&b di Como trasformato in base dello spaccio, 22enne denunciato dalla poliziaUn bed&breakfst di Como trasformato in una base operativa dello spaccio. E’ quanto accertato dalla polizia di Stato dopo un’indagine ... espansionetv.it La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Como, dai riscontri oggettivi ottenuti durante i servizi di appostamento e di pedinamento, ha appurato che un 22enne di Saronno (VA) di origini nordafricane, dimorava da circa un mese in un B&B di via Milano trasfor - facebook.com facebook Altre due giovani vite stroncate in un incidente stradale. Un 22enne e un 24enne sono morti la notte scorsa a Saronno. La loro auto è uscita di strada per cause da accertare e si è schiantata contro un albero. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.