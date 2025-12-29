Il Capodanno sul Lago d' Orta con musica e fuochi d' artificio

Il Capodanno sul Lago d'Orta offre un'occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione. Il 31 dicembre, a Orta San Giulio, si svolge la festa in piazza Motta, con musica e fuochi d'artificio per accogliere il nuovo anno. Un evento che unisce la bellezza del paesaggio lacustre alla serenità delle celebrazioni, ideale per chi desidera trascorrere una serata calda e suggestiva.

Tornano anche quest'anno i fuochi d'artificio di Capodanno sul Lago d'Orta.Mercoledì 31 dicembre l'appuntamento è a Orta San Giulio, con le festa in piazza Motta per salutare il 2025.Il programma prevede, alle 23, il concerto "A new year in Orta" con Sunrise e Borgatta's Factor. A mezzanotte, poi.

Capodanno da Cannavacciuolo: quanto costa il cenone a Villa Crespi - Antonino Cannavacciuolo celebra il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un menu degustazione esclusivo da 11 portate: alta cucina, tre stelle Michelin e vista lago ... 105.net

Cannavacciuolo, quanto costa il Menù di Capodanno a Villa Crespi - Anche per Capodanno Cannavacciuolo propone un Menù esclusivo, con pietanze d’eccellenza. novella2000.it

