San Valentino gratis al MAXXI

Da romatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio 2026, il MAXXI apre le sue porte gratuitamente per San Valentino. Grazie a Enel, chi vorrà visitare le mostre potrà farlo senza spendere un centesimo. Il museo resterà aperto fino alle 21, ma l’ingresso è obbligatorio con prenotazione. Una buona occasione per chi ama l’arte e vuole trascorrere una serata diversa.

Sabato 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, si potrà entrare gratis al MAXXI. Grazie a Enel, infatti, l'ingresso alle mostre sarà gratuito per tutti e le porte del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo saranno straordinariamente aperte fino alle 21 (prenotazione obbligatoria sul sito).

