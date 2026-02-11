San Valentino con Fantasmi d' Amore a Il Pozzo e Il Pendolo
Questa sera, alle 20,30, il teatro Il Pozzo e Il Pendolo ospita
Il 14 febbraio, alle ore 20,30, a Il Pozzo e Il Pendolo Teatro va in scena Fantasmi d'Amore. Le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, un buffet di degustazioni e le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800, per un san Valentino che non.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti discussi: Speciale San Valentino Innamorati al Castello Edizione 2026 a Salsomaggiore Terme e dintorni; Apericena afrodisiaco con gli 'spettri innamorati' di Napoli; Cosa fare a Napoli nel weekend dal 14 al 16 febbraio; SPETTACOLI - San Valentino, fantasmi d'amore di Annamaria Russo al Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli.
