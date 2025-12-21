La tombola dei fantasmi in scena a Il Pozzo e Il Pendolo Teatro
Nel cuore della città, nella suggestiva cornice di Piazza San Domenico Maggiore, il Teatro Il Pozzo e il Pendolo apre le sue porte, venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19.30, a un Natale fuori dal tempo con La tombola dei fantasmi, uno spettacolo che intreccia storie, leggende e musica della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli, Annamaria Russo porta in scena ‘Streghe’
Leggi anche: Al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, torna in scena "Canto di Natale"
SPETTACOLI - "La tombola dei fantasmi" di Annamaria Russo al Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli - Nel cuore della città, nella suggestiva cornice di Piazza San Domenico Maggiore, il Teatro Il Pozzo e il Pendolo apre le sue porte, venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19. napolimagazine.com
I 25 anni del teatro Il pozzo e il pendolo, in scena sogni ed emozioni - E’ un luogo magico nel cuore di Napoli, con un’identità definita, costruita in 25 anni di passione per l’arte drammatica, il giallo, il brivido. rainews.it
SPETTACOLI - "La tombola dei fantasmi" di Annamaria Russo al Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli ift.tt/FOCAVin x.com
Ti piace giocare a tombola A noi piace tantissimo e non vediamo l'ora che arrivino le vacanze di Natale, dal 20 dicembre ti aspettiamo tutte le mattine, dalle 8:00 alle 13:00, anche il 24!!! Non perdere, inoltre, l'appuntamento del: • 20 dicembre: labor - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.