Firenze, 11 febbraio 2026 – Le giudici del tribunale di Firenze, Serafina Cannatà e Antonella Zatini, si sono astenute dal processo che vede il gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, ritenuto vicino ai fratelli Graviano, dei reati di favoreggiamento personale nei confronti di Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, e di calunnia anche nei confronti del giornalista Massimo Giletti. L’ex fiancheggiatore dei mafiosi: "Calunniò il giornalista Giletti". I giudici: vada ai domiciliari Il processo è slittato a martedì prossimo di fronte a un nuovo collegio, che sarà presieduto dal giudice Anna Favi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvatore Baiardo, giudici astenute: il processo slitta

