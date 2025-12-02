Salvatore Baiardo arrestato per aver violato i domiciliari | è imputato per favoreggiamento aggravato e calunnia a Giletti

Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna legato ai fratelli Graviano, è stato arrestato oggi al termine dell’udienza preliminare dinanzi al gip di Firenze per aver ricevuto una persona nella sua abitazione di Trabia, in provincia di Palermo, violando le restrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Baiardo è imputato per favoreggiamento personale e calunnia nei confronti del giornalista Massimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salvatore Baiardo arrestato per aver violato i domiciliari: è imputato per favoreggiamento aggravato e calunnia a Giletti

Chi è Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna che predisse l'arresto di Matteo Messina Denaro - Condannato per la sua vicinanza ai fratelli Graviano è al centro di altre inchieste sui link tra mafia e politica ... Lo riporta lasicilia.it

