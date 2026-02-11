La Russia sta limitando l’accesso a Telegram

La Russia ha deciso di bloccare l’accesso a Telegram. Secondo il fondatore dell’app, il governo starebbe spingendo per favorire un’alternativa di messaggistica che promuove. La decisione ha creato sconcerto tra gli utenti, che si sono trovati improvvisamente impossibilitati a usare l’app più popolare. Le autorità spiegano che ci sono motivi di sicurezza, ma in molti sospettano che si voglia semplicemente indebolire Telegram per favorire altri servizi. La vicenda si sta sviluppando in un clima di tensione tra governo e tecnologia straniera.

Roskomnadzor ha imposto limitazioni alla velocità di connessione all'app (in gergo tecnico throttling): questo sta causando problemi a molti utenti, che faticano ad accedere, e segnalano problemi di lentezza nel download. Roskomnadzor lo ha annunciato martedì, ma le segnalazioni vanno avanti da diversi giorni in tutta la Russia, segno che probabilmente l'agenzia aveva iniziato a imporre restrizioni a Telegram già prima dell'annuncio. La Russia esercita da tempo un forte controllo sui social media e sulle app di messaggistica: nel 2022 aveva definito la società statunitense Meta un'organizzazione terroristica e aveva bloccato l'uso di due social network del gruppo, Facebook e Instagram.

