Due cuori mille equivoci | Gli innamorati di Goldoni torna a teatro

Da ravennatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli innamorati di Goldoni tornano in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo con le ultime repliche in Romagna, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Uno spettacolo che rivisita con freschezza e spontaneità il classico della commedia italiana, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire un’opera intramontabile. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura.

Ultime repliche in Romagna per lo spettacolo “Gli Innamorati”, in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Tratto dall’omonima commedia di Carlo Goldoni, qui diretta e adattata in chiave contemporanea da Roberto Valerio, è interpretato da Claudio Casadio.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Gli innamorati" di Goldoni torna a teatro con una commedia tutta rivolta all'arte del corteggiamento

Leggi anche: Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo “Gli Innamorati”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.