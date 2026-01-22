Due cuori mille equivoci | Gli innamorati di Goldoni torna a teatro
Gli innamorati di Goldoni tornano in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo con le ultime repliche in Romagna, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Uno spettacolo che rivisita con freschezza e spontaneità il classico della commedia italiana, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire un’opera intramontabile. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura.
Ultime repliche in Romagna per lo spettacolo “Gli Innamorati”, in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Tratto dall’omonima commedia di Carlo Goldoni, qui diretta e adattata in chiave contemporanea da Roberto Valerio, è interpretato da Claudio Casadio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
