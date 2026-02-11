Roma | reati ambientali e irregolarita’ sequestrata attivita’ commerciale a Velletri una denuncia

I carabinieri di Velletri hanno sequestrato un’attività commerciale e denunciato alcune persone per reati ambientali e irregolarità. Durante l’operazione, sono stati trovati materiali e pratiche illegali che danneggiano l’ambiente. I militari hanno messo fine a un’attività che operava senza rispettare le norme, portando avanti un’azione concreta sul territorio.

Un'importante operazione condotta dai carabinieri ha portato a risultati significativi a Velletri, in provincia di Roma. Una persona è stata denunciata, sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 95 mila euro e l'attività commerciale è stata sottoposta a sequestro. Questi interventi rientrano in un contesto più ampio di controlli effettuati nelle scorse settimane dai militari di Velletri, in collaborazione con reparti speciali dell'Arma e personale veterinario dell'Asl Roma 6, con l'obiettivo di contrastare i reati ambientali nell'area dei Castelli Romani, con particolare attenzione al comune di Velletri.

