A Milano arriva il divieto di installare keybox presso appartamenti e abitazioni lungo le vie del centro. Il Comune del capoluogo meneghino ha deciso di seguire le orme di Roma e di Firenze, scegliendo di vietare le ormai onnipresenti casette portachiavi che vengono impiegate da chi concede appartamenti in affitto breve. Stando alla recente delibera emessa dal Consiglio Comunale, saranno vietate keybox posizionate sulla segnaletica stradale, sulle recinzioni, sui cancelli e sui pali della luce che si trovano per strada. Questo per tutelare il decoro urbano. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore fra 30 giorni, e da quella data chi non si sarà messo in regola correrà il rischio di vedersi recapitare una multa compresa fra i 100 e i 400 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano come Roma e Firenze, vietate le keybox: multe fino a 400 euro