Dybala sospiro di sollievo | solo due settimane di stop La Joya punta al rientro col Napoli

Dybala si ferma due settimane, poi tornerà in campo contro il Napoli. Questa mattina, la risonanza magnetica ha escluso lesioni gravi. L’attaccante argentino si riprende rapidamente e punta a tornare disponibile nel prossimo match. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, perché per ora niente gravi problemi muscolari.

Una piccola Joya dopo il grande spavento. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto in mattinata Paulo Dybala ha escluso lesioni come si era temuto ieri. È presente però una lieve infiammazione della capsula laterale che impedirà a Gasperini di poter contare sull’argentino nella sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico. I tempi di recupero sono da stimare in 12-15 giorni e potrebbero impedire a Dybala di giocare anche nel turno successivo contro il Cagliari. L’obiettivo è essere al 100% nel big match con il Napoli del 15 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

