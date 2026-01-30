Dybala si ferma due settimane, poi tornerà in campo contro il Napoli. Questa mattina, la risonanza magnetica ha escluso lesioni gravi. L’attaccante argentino si riprende rapidamente e punta a tornare disponibile nel prossimo match. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, perché per ora niente gravi problemi muscolari.

Una piccola Joya dopo il grande spavento. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto in mattinata Paulo Dybala ha escluso lesioni come si era temuto ieri. È presente però una lieve infiammazione della capsula laterale che impedirà a Gasperini di poter contare sull’argentino nella sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico. I tempi di recupero sono da stimare in 12-15 giorni e potrebbero impedire a Dybala di giocare anche nel turno successivo contro il Cagliari. L’obiettivo è essere al 100% nel big match con il Napoli del 15 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala, sospiro di sollievo: solo due settimane di stop. La Joya punta al rientro col Napoli

La Roma può tirare un sospiro di sollievo.

