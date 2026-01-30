Dybala sospiro di sollievo | solo due settimane di stop La Joya punta al rientro col Napoli
Dybala si ferma due settimane, poi tornerà in campo contro il Napoli. Questa mattina, la risonanza magnetica ha escluso lesioni gravi. L’attaccante argentino si riprende rapidamente e punta a tornare disponibile nel prossimo match. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, perché per ora niente gravi problemi muscolari.
Una piccola Joya dopo il grande spavento. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto in mattinata Paulo Dybala ha escluso lesioni come si era temuto ieri. È presente però una lieve infiammazione della capsula laterale che impedirà a Gasperini di poter contare sull’argentino nella sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico. I tempi di recupero sono da stimare in 12-15 giorni e potrebbero impedire a Dybala di giocare anche nel turno successivo contro il Cagliari. L’obiettivo è essere al 100% nel big match con il Napoli del 15 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Dybala Napoli
Calcio Napoli, sospiro di sollievo per Anguissa: solo affaticamento, stop di circa 10 giorni
Roma, sospiro di sollievo per Dybala: escluse lesioni
La Roma può tirare un sospiro di sollievo.
Ultime notizie su Dybala Napoli
Argomenti discussi: Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Milan, sospiro di sollievo per Allegri: Saelemaekers si allena in gruppo dopo l'infortunio muscolare subito contro il Lecce; Probabili 22ª: Saelemaekers ce la fa. ballottaggio Openda-David; PSG, sospiro di sollievo per l\'infortunio di Kvaratskhelia: Stop di 8-10 giorni.
Dybala, sospiro di sollievo: niente lesioni al ginocchio. Ecco quando può tornareSolo una lieve infiammazione per l'argentino ... msn.com
Paulo Dybala, c’è l’esito degli esami al ginocchio: come sta, ultime news e quali partite può saltareGli esami a cui è stato sottoposto I questa mattina Paulo Dybala hanno escluso lesioni al ginocchio. È presente una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio e Dybala ha già iniziato la ... corrieredellosport.it
#Dybala, sospiro di sollievo: solo un'infiammazione, stop di due settimane #ASRoma x.com
David Rossi (Rete Sport): “Hermoso starà fermo solo per un mese e abbiamo tirato un sospiro di sollievo perchè se ci fosse stato il coinvolgimento del tendine, come si temeva, sarebbe stato fermo 2-3 mesi, e in quel caso se la stagione non era finita poco ci m - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.