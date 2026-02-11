Roma domani 12 febbraio il maxi recruiting day | colloqui aperti con oltre 30 aziende

Domani a Roma si svolge il maxi recruiting day “Roma al Lavoro”. Più di 30 aziende aprono i colloqui a chi cerca un lavoro. L’evento si tiene presso varie sedi della città e offre l’opportunità di incontrare i responsabili delle aziende, consegnare il curriculum e sostenere colloqui in modo diretto e senza intermediari. È una giornata pensata per chi vuole trovare un’occupazione immediata o semplicemente esplorare nuove possibilità.

Roma, 11 febbraio 2026 – Torna “Roma al Lavoro”, il job day di Roma Capitale pensato per favorire l’incontro tra chi cerca un’occupazione e le aziende che stanno selezionando personale. L’appuntamento è giovedì 12 febbraio, dalle 9:30 alle 14, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in via Ostiense 161. Chi promuove l’iniziativa. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Scuola, Lavoro e Formazione ed è organizzata dalla Rete C.O.L. della Direzione Formazione e Lavoro – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro tra candidati e imprese.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma al Lavoro

Questa settimana a Sistiana si terrà il primo recruiting day dedicato a trovare lavoro nella zona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma al Lavoro

Argomenti discussi: Sciopero trasporti febbraio 2026, tutte le date degli stop di treni, aerei e mezzi pubblici; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Scioperi settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop aerei, bus, sanità e scuola; Cultura, da oggi al 12 febbraio tornano le visite della Sovrintendenza Capitolina.

Eventi a Roma dal 6 al 12 Febbraio a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIl programma delle Passeggiate Romane inaugura il fine settimana con l'apertura straordinaria della Porta del Popolo, Sito ... funweek.it

Roma, domenica ecologica: blocco del traffico, orari e infoLa Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2025-2026. funweek.it

Temporali e piogge continuano ad abbattersi a Roma e nel Lazio nella giornata di domani - facebook.com facebook

Domani alle 14:00 c’è Roma-Parma, quarti di finale di Coppa Italia Primavera La partita verrà trasmessa live sul canale Youtube AS Roma Le parole di mister Guidi in vista del match asroma.com/it/notizie/748… #ASRoma x.com