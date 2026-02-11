Le foto pubblicate di recente mostrano chiaramente che tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. I due sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti molto affettuosi, e l’indizio più recente sembra confermare che stanno frequentandosi con intenzioni serie. I fan si chiedono ormai quanto durerà questa relazione e se i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

La foto del bacio e gli scambi di tenerezze sembrano confermare la vicinanza tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Lei a quanto pare lo avrebbe raggiunto a Lugano, dove sono stati paparazzati. Ci risiamo! Si torna a parlare ancora una volta di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Dopo le prime immagini del settimanale Chi che li aveva beccati in Franciacorta e gli scambi di like, commenti e frecciatine del pilota all’ex Elodie (poi eliminate), ora è Diva e Donna a beccare il motociclista in compagnia dell’attrice molto complici e vicini, tra abbracci e tenerezze, qualche baci sulla guancia qua e là e una serenità ritrovata, a quanto pare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone fanno sul serio e quest’ultima foto sembra dimostrarlo

Recentemente, Andrea Iannone ha commentato una foto di Rocio Munoz Morales su Instagram, rafforzando la loro vicinanza.

Recentemente, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che mostrano Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta.

