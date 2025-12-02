Aule al gelo e infiltrazioni Pistoia la protesta degli studenti arriva fino in piazza Duomo
Pistoia, 2 dicembre 2025 – Le condizioni degli edifici scolastici tornano al centro della protesta studentesca. Venerdì 5 dicembre, a partire dalle 9, gli studenti delle scuole superiori di Pistoia daranno vita a un presidio statico in piazza del Duomo, convocato dai rappresentanti del Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia”, dell’Itts “Fedi-Fermi” e del Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi”. Alla mobilitazione è stata invitata a partecipare anche l’intera comunità scolastica cittadina. La manifestazione nasce in risposta al malessere crescente per le criticità strutturali che da tempo affliggono diversi plessi scolastici della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aule al gelo, studenti con i cappotti al liceo Santorre di Santarosa: «In alcune classi siamo a 11 gradi, in palestra 5» Vai su X
Aule fredde all’IIS Diamante: la denuncia degli studenti tra gelo e strutture fatiscenti - facebook.com Vai su Facebook
Aule al gelo e infiltrazioni. Pistoia, la protesta degli studenti arriva fino in piazza Duomo - I ragazzi delle superiori hanno organizzato un presidio: “Non vogliamo più entrare in classi fredde o vedere secchi piazzati a terra” ... Come scrive lanazione.it
De Franceschi-Pacinotti. Corridoi e aule allagate - Il comitato dei genitori: "chiediamo un sopralluogo per conferme sull’agibilità". Segnala lanazione.it