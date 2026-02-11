Rimani al sicuro in rete oggi l’iniziativa a Chianciano Terme

Questa mattina a Chianciano Terme si tiene l’iniziativa “Rimani al sicuro in rete”. L’evento, che si svolge al Palamontepaschi, punta a sensibilizzare le persone su come navigare in modo più sicuro, con informazioni utili e consigli pratici. Partecipano esperti di sicurezza digitale che spiegano come proteggere i propri dati e evitare truffe online. L’obiettivo è far crescere la consapevolezza tra i cittadini di tutte le età.

Informazione, prevenzione e consapevolezza digitale al centro dell’incontro “Rimani al sicuro in rete”, in programma oggi dalle 9 al Palamontepaschi. Il convegno è progettato e realizzato dal Soroptimist International Club di Chianciano Terme - Montepulciano, in collaborazione con l’Istituto professionale Alberghiero Pellegrino Artusi, e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa coinvolge gli studenti dell’Artusi, della scuola media Federigo Tozzi di Chianciano Terme e una rappresentanza della scuola media Ippolito Nievo di Pienza, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per un uso consapevole e sicuro della rete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

