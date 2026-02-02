' Splendida' d' Italia quattro ragazze strappano il pass per Chianciano terme Omaggio al sosia di Vasco

Quattro ragazze hanno conquistato il pass per Chianciano Terme, portando a casa il premio in una serata ricca di emozioni al Teatro Verdi. La manifestazione, tra musica e momenti di riflessione, ha visto anche un omaggio al sosia di Vasco. La serata è stata un mix di divertimento e pensieri, con il pubblico che ha applaudito e partecipato con entusiasmo.

Puro divertimento e momenti di riflessione si sono alternati con grazia ed efficacia nella serata che si è svolta giovedì sera al Teatro Verdi. Una serata che, com'era stato anticipato, nasceva già con un doppio intrattenimento, ossia la sfilata delle ragazze che concorrono a "Splendida d'Italia".

