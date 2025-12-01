Colmare divario con Usa e Cina IA l' allarme di Draghi | quali sono i rischi
Mario Draghi lancia l'allarme intelligenza artificiale. L'economista ha parlato all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano, spronando l'Italia e l'Europa a rimboccarsi le maniche per colmare il divario già esistente con Stati Uniti e Cina. "L'intelligenza artificiale può essere solo uno strumento ma ciò che la rende eccezionale è la sua capacità di diffondersi nell'economia in tempi molto più rapidi rispetto alle precedenti rivoluzioni tecnologiche". L'ha detto Mario Draghi, economista ed ex presidente del Consiglio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del 163esimo anno accademico del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
