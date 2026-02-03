Carta Docente il PD presenta nuova interrogazione | Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025 2026

La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera una nuova interrogazione sulla Carta del docente. Questa volta chiede che il Ministro chiarisca i motivi dei ritardi nell’erogazione delle somme per gli anni 2025 e 2026. È la terza volta che il partito porta la questione in aula, evidenziando le difficoltà e le preoccupazioni di molti insegnanti.

La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera la terza interrogazione sulla Carta del docente. La deputata denuncia i gravi ritardi nell’erogazione del beneficio per l’anno scolastico 20252026 e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Abbiamo depositato l’ennesima interrogazione sulla Carta del docente. È la terza e non per accanimento, ma perché il Ministero continua a non offrire chiarezza”, ha dichiarato Manzi. Il decreto ministeriale attuativo non risulta ancora emanato, nonostante la legge preveda l’adozione entro il 30 gennaio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta Docente

Un’interrogazione del Partito Democratico chiede al ministro Schillaci di fare chiarezza su presunti gravi errori avvenuti tra il 5 e il 7 dicembre all’ospedale San Raffaele di Milano, che avrebbero compromesso la sicurezza e la vita dei pazienti ricoverati in reparti di alta intensità.

Durante il periodo natalizio, le guardie mediche di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando e Montalbano Elicona sono state chiuse, lasciando le comunità senza un servizio essenziale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Scuola e prof di sinistra, Costi (PD): No a schedature ideologiche dei docenti; Schedatura dei docenti, si allarga il fronte delle proteste: sindacati e Pd chiedono una presa di posizione del Ministro; Scuola, scontro sul commissariamento: botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia; Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il 'no'. Vaccari (PD): Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda.

Carta Docente, il PD presenta nuova interrogazione: Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025/2026La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera la terza interrogazione sulla Carta del docente. La deputata denuncia i gravi ritardi nell’erogazione del beneficio per ... orizzontescuola.it

Carta docente 2025/2026, Flc Cgil pronta a diffidare il Mim: Chiediamo il rispetto dei diritti degli insegnantiSiamo arrivati al 3 febbraio: entro la fine di gennaio doveva sbloccarsi la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto. È la prima volta che, al ri ... tecnicadellascuola.it