Carta Docente il PD presenta nuova interrogazione | Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025 2026

La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera una nuova interrogazione sulla Carta del docente. Questa volta chiede che il Ministro chiarisca i motivi dei ritardi nell’erogazione delle somme per gli anni 2025 e 2026. È la terza volta che il partito porta la questione in aula, evidenziando le difficoltà e le preoccupazioni di molti insegnanti.
La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera la terza interrogazione sulla Carta del docente. La deputata denuncia i gravi ritardi nell’erogazione del beneficio per l’anno scolastico 20252026 e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Abbiamo depositato l’ennesima interrogazione sulla Carta del docente. È la terza e non per accanimento, ma perché il Ministero continua a non offrire chiarezza”, ha dichiarato Manzi. Il decreto ministeriale attuativo non risulta ancora emanato, nonostante la legge preveda l’adozione entro il 30 gennaio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
