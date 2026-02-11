Rennes-Paris Saint Germain venerdì 13 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Paris Saint Germain cerca di rimettersi in carreggiata dopo la vittoria con il Marsiglia. La squadra di Galtier affronta il Rennes in trasferta alle 19:00, con l’obiettivo di conquistare altri punti in classifica. I parigini vogliono confermarsi e mantenere il ritmo, mentre i padroni di casa sperano di mettere in difficoltà i campioni in carica. La partita si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.

Con la manita al Marsiglia il Paris Saint Germain ha rimesso le cose a posto e quest’oggi cerca altri punti sul campo del Rennes. La squadra di Beye cade a picco e l’allenatore è in discussione nonostante l’aver riportato i bretoni a lottare per l’Europa dopo anni di buio e con il serio rischio di retrocedere. Il Lens ha rimontato il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Rennes Paris Saint Germain

