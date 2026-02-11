Rennes-Paris Saint Germain venerdì 13 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Questa sera il Paris Saint Germain cerca di rimettersi in carreggiata dopo la vittoria con il Marsiglia. La squadra di Galtier affronta il Rennes in trasferta alle 19:00, con l’obiettivo di conquistare altri punti in classifica. I parigini vogliono confermarsi e mantenere il ritmo, mentre i padroni di casa sperano di mettere in difficoltà i campioni in carica. La partita si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.
Con la manita al Marsiglia il Paris Saint Germain ha rimesso le cose a posto e quest’oggi cerca altri punti sul campo del Rennes. La squadra di Beye cade a picco e l’allenatore è in discussione nonostante l’aver riportato i bretoni a lottare per l’Europa dopo anni di buio e con il serio rischio di retrocedere. Il Lens ha rimontato il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Rennes Paris Saint Germain
Metz-Paris Saint Germain (sabato 13 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Larga vittoria esterna per i parigini
L'incontro tra Metz e Paris Saint Germain, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00, rappresenta una sfida importante per i parigini nel ritorno in Ligue 1 dopo il pareggio a reti inviolate contro il San Mames.
Ultime notizie su Rennes Paris Saint Germain
Argomenti discussi: Luis Enrique sottolinea l'importanza della sfida speciale con il Marsiglia; Dove vedere PSG-Marsiglia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lens go top with 10-man turnaround against Rennes; Standout star clinches it for Lens against Rennes.
Pronostico Rennes vs Paris Saint-Germain – 13 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Paris Saint-Germain si gioca il 13 Febbraio 2026 alle 19:00 al Roazhon Park. Un appuntamento di grande rilievo per la ... news-sports.it
Pronostic Rennes vs PSG 13/02/2026 : les espoirs européens des Rennais mis à malRetrouvez nos pronostics experts pour Rennes vs PSG. Inclus : 3 conseils betting pour ce choc de Ligue 1 le 13 février 2026 à 19h00. goal.com
Dopo l'eliminazione dalla Champions e il pareggio in rimonta subito dal Paris FC, i tifosi del Marsiglia si fanno sentire prima del match di Coppa col Rennes - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.