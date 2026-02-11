Relazione sentimentale non gradita | scoppia la rissa tra due bande
Una relazione sentimentale non ben vista ha scatenato una rissa tra due bande. Le tensioni sono aumentate rapidamente, e alla fine sono scoppiati scontri violenti tra i gruppi. La situazione si è fatta tesa, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di far luce sui motivi che hanno portato a questa escalation di violenza.
Una relazione sentimentale non gradita ha avuto l'effetto di creare dissidi accesi tra due gruppi di persone sfociati in violenza pura. Il blitz ad inizio dicembre dopo che la resa dei conti è stata pianificata sui social. Nei primi giorni di febbraio i carabinieri della stazione di Tombolo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
