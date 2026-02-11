Ieri sera, il Manchester United ha ufficializzato che Marcus Rashford salterà la partita di questa settimana contro l’Atletico Madrid. Il giocatore si è infortunato durante l’ultimo match, accusando dolore al ginocchio sinistro dopo un colpo subito in campo. La sua assenza rappresenta un colpo pesante per la squadra di Flick, che ora deve trovare soluzioni senza uno dei suoi attaccanti più in forma.

???? Barcelona confirm Marcus Rashford will miss game vs Atlético Madrid this week.The striker has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou. pic.twitter.comKE3N8isp8G Una giornata in cui la gestione degli infortuni può pesare quanto la tattica, si concentra sull’esito di una sfida imminente tra Barcellona e Atletico Madrid. È stato comunicato ufficialmente che Marcus Rashford non sarà a disposizione per la partita, a causa di un dolore al ginocchio sinistro derivante da un colpo subito nel match contro il Mallorca. L’evento, verificatosi sabato scorso al Camp Nou, segna un punto di attenzione importante per lo schieramento offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rashford fuori match chiave con l'Atletico Madrid: brutto colpo per Flick

Approfondimenti su Marcus Rashford Atletico Madrid

Il Barcellona perde un pezzo importante in vista del big match contro l’Atletico Madrid.

Il Real Madrid ha annunciato una decisione ufficiale riguardante l’infortunio di Mbappé, in vista della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marcus Rashford Atletico Madrid

Barcellona, Rashford out per l'Atletico. In dubbio anche la presenza di RaphinhaBrutte notizie per il Barcellona alla vigilia della semifinale di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid. La stampa catalana ha infatti evidenziato. tuttomercatoweb.com

Rashford fuori dallo United. La strategia del Milan per accelerare il suo arrivoI rumors intorno al nome di Marcus Rashford si moltiplicano sempre di più: il Milan ha puntato lui per rinforzare l'attacco. E' di queste ore la notizia che Rashford non ha viaggiato con il Manchester ... tuttomercatoweb.com

NICO #GONZALEZ- #ATLETICOMADRID, IL RISCATTO È SEMPRE PIÙ VICINO: prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. La chiave dell’ x.com

L'ex difensore brasiliano del Napoli continua a stupire in Spagna, ieri grande prestazione contro l'Atletico Madrid. - facebook.com facebook