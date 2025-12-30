Prima blocca un ladro di bici poi lo protegge dal linciaggio

Nel pomeriggio del 29 dicembre, nei pressi della Lupa, un sovrintendente della polizia penitenziaria ha fermato un ladro di bici, evitando il possibile linciaggio da parte dei presenti. L’intervento rapido ha permesso di contenere la situazione e garantire la sicurezza dell’individuo coinvolto. Un episodio che evidenzia l’importanza della presenza di figure di authority per gestire momenti di tensione pubblica.

