Tar il format di Damilano non violò la par condicio | sconfessati Agcom e FdI

Il Tar del Lazio ha annullato la sanzione dell’Agcom alla Rai riguardo alla puntata di “Il Cavallo e la Torre” del settembre 2022, che aveva ospitato Bernard-Henri Levy. La decisione mette in discussione l’accusa di violazione della par condicio e rappresenta un nuovo passo nella difesa dell’indipendenza dell’informazione pubblica contro interventi censori.

Altro punto per la Rai contro gli interventi censori della politica (di destra). Venerdì il Tar del Lazio ha infatti annullato la delibera con la quale l'Agcom nel settembre 2022 sanzionò la Rai, ritenendo che la puntata de " Il Cavallo e la Torre " del 19 settembre di quell'anno, con le dichiarazioni del filosofo francese Bernard-Henri Levy, avesse violato i principi di correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par condicio. Per i giudici amministrativi, infatti, "Non può essere addebitata alla Rai la mancata predisposizione di un meccanismo preventivo di riequilibrio per dichiarazioni il cui contenuto non era conoscibile in anticipo".

