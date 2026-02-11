Quasi un milione di crocieristi nel 2025 | Palermo guida la crescita dei porti
Nel 2025, il sistema portuale della Sicilia occidentale ha visto arrivare oltre un milione di crocieristi. Palermo si conferma al vertice, con oltre un milione di visitatori e 379 approdi. La città si prepara a ricevere ancora più turisti nei prossimi anni, grazie a una crescita costante del settore crocieristico.
Nel 2025 il sistema portuale della Sicilia occidentale ha accolto complessivamente 1.018.892 crocieristi e 379 approdi. I mesi più 'affollati' sono stati agosto e ottobre. A guidare la crescita è Palermo con 996.484 passeggeri e 284 toccate (destinati a diventare, secondo le previsioni, un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Porti
Confartigianato: "A Palermo per Natale si spenderà quasi mezzo milione di euro"
Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali: la Regione destina al riminese un milione di euro
Ultime notizie su Palermo Porti
Argomenti discussi: Nel 2025, in Piemonte, quasi un milione e mezzo di persone ha rinunciato alle cure; Sequestrata droga per quasi un milione di euro: tre arresti; Quasi un milione di contributo per gli inquilini Aler di Brescia; Bergamo, sicurezza stradale: quasi un milione per rifare 57 attraversamenti pedonali.
Truffa da quasi un milione di euro, Cassazione annulla il sequestro: coinvolto broker di origini catanzaresiAnnullato dalla Cassazione il sequestro disposto dal Tribunale di Livorno nel procedimento per presunta truffa da quasi un milione di euro e abusivismo finanziario che coinvolge un broker di origini c ... catanzaroinforma.it
Allarme pirateria: nel mondo del libro vale 722 milioni di euroIn fumo 4.500 posti di lavoro nel mondo del libro: i dati nella ricerca commissionata dall’Associazione italiana editori a Ipsos Doxa ... repubblica.it
SPESO QUASI MEZZO MILIONE PER IL TEATRO PAONE A FORMIA: “PERÒ RIMANE CHIUSO” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.