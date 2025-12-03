Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali | la Regione destina al riminese un milione di euro

Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali per permettere una navigazione efficace e sicura. Per il triennio 2025-2027 la Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per gli interventi di dragaggio nei canali e nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La commissione Territorio e Ambiente presieduta da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

