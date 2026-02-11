quasi nessuno si sposa per colpa degli anni settanta

Quasi nessuno si sposa più come una volta. Gli anni Settanta sembrano aver lasciato il segno, con le persone che preferiscono rimandare o evitare del tutto il matrimonio. Nel suo romanzo “Il Re di Picche”, l'autore Massimiliano Fiorin racconta di un uomo di mezza età, che si accontenta di una vita tranquilla, mentre la moglie diventa improvvisamente più difficile da gestire. La crisi delle coppie e le scelte di oggi sembrano allontanare sempre di più il sogno di una vita insieme.

"Trent'anni di mutui e figli ingrati". Il romanzo di Massimiliano Fiorin, " Il Re di Picche " (Il Timone), ha per protagonista un uomo di mezza età, marito accomodante di una moglie all'improvviso insofferente. Temendo che lei stia per dirgli "Non ti amo più", la formula idiota del divorzio contemporaneo, va dall'avvocato che gli spiega tutto: "Se decide di chiudere, tu te ne vai. Paghi, e se ti va bene vedi i figli due fine settimana al mese. Dove andrai a vivere, se a casa dei genitori, in macchina o sotto un ponte, è interamente affare tuo". Il legale, che ne ha viste tante, passa dunque alle conseguenze collettive: "Il matrimonio è diventato un oggetto a perdere.

