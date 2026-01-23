La storia quasi vera di Toni falsario della malavita nella Roma degli anni Settanta
La storia di Toni, falsario della malavita romana degli anni Settanta, si intreccia con le vicende di un antieroe sfuggente e complesso. In questa narrazione, ispirata a fatti quasi veri, si esplora il mondo di un uomo coinvolto in attività illecite, tra tensioni e contraddizioni. Il film
Bella vita e guerre altrui di Toni Il Falsario, picaresco antieroe del film crime (da oggi su Netflix) con protagonista Pietro Castellitto. Diretto da Stefano Lodovichi, è liberamente ispirato alla vera storia di Antonio Chinchiarelli, pluripregiudicato affiliato alla Banda della Magliana e noto per aver falsificato alcuni comunicati delle Brigate Rosse. Nonostante la bontà del progetto, la struttura e i dialoghi non riescono a differenziarsi dal solito filone seriale sulla malavita romana alla Romanzo Criminale e dintorni.
