La storia di Toni, falsario della malavita romana degli anni Settanta, si intreccia con le vicende di un antieroe sfuggente e complesso. In questa narrazione, ispirata a fatti quasi veri, si esplora il mondo di un uomo coinvolto in attività illecite, tra tensioni e contraddizioni. Il film

B ella vita e guerre altrui di Toni Il Falsario, picaresco antieroe del film crime (da oggi su Netflix) con protagonista Pietro Castellitto. Diretto da Stefano Lodovichi, è liberamente ispirato alla vera storia di Antonio Chinchiarelli, pluripregiudicato affiliato alla Banda della Magliana e noto per aver falsificato alcuni comunicati delle Brigate Rosse. Nonostante la bontà del progetto, la struttura e i dialoghi non riescono a differenziarsi dal solito filone seriale sulla malavita romana alla Romanzo Criminale e dintorni. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026 Il Falsario su Netflix, trama film straming, cast, Pietro Castellitto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia (quasi) vera di Toni, falsario della malavita nella Roma degli anni Settanta

Leggi anche: Bande, terrorismo, Aldo Moro. "Il falsario", racconto di una vita incredibile nella Roma degli anni Settanta

Leggi anche: Il Falsario, recensione RoFF: Pietro Castellitto incarna un affascinante truffatore vissuto durante gli anni Settanta Roma

